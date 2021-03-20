Москва, , 11:12 — REGNUM Три музея ВДНХ возобновят акцию «Бесплатный вход», пропуская в определённые дни посетителей без продажи билетов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Акция будет действовать каждое третье воскресенье месяца. В этот день посетители, получив в кассе бесплатный билет, смогут посетить центр славянской письменности «Слово», музей ВДНХ и интерактивный музейный комплекс «Буран».

"Эту популярную культурную акцию впервые провели на ВДНХ в 2019 году. В 2020-м из-за ситуации с коронавирусом был сделан вынужденный перерыв. А сейчас благодаря стабилизации эпидемиологической обстановки появилась возможность ее возобновить. Она начнется 21 марта», — отметила вице-мэр.

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