Ташкент, , 11:21 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по случаю праздника Навруз помиловал 140 заключенных, сообщает национальное информационное агентство Узбекистана (UZA).

«Помилованы 140 граждан, отбывающих наказания за совершение преступлений, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления», — уточняет источник.

В числе помилованных четыре человека полностью освобождены от отбывания основного наказания, 69 — освобождены от отбывания наказания условно-досрочно, в отношении восьми осужденных было смягчено наказание, для 59 человек были сокращены сроки лишения свободы.

Были помилованы двенадцать иностранных граждан, девять мужчин в возрасте старше шестидесяти лет, тринадцать женщин, четырнадцать человек, принимавших участие в деятельности запрещенных организаций.

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Напомним, в августе 2020 года президент Узбекистана помиловал 113 заключенных по случаю празднования Дня независимости.