Вашингтон, , 10:50 — REGNUM Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) провело успешные испытания двигателей первой ступени ракеты-носителя Space Launch System (SLS). Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Испытания двигателей RS-25 проводились в космическом центре имени Джона Стенниса в штате Миссисипи. Четыре двигателя RS-25 успешно проработали 8 минут и 19 секунд после запуска — примерно столько времени двигателям предстоит работать и в ходе реальных запусков.

«Сегодняшнее успешное испытание двигателей основной ступени SLS является важной вехой в достижении цели NASA по возвращению людей на Луну и за её пределы», — отметил исполняющий обязанности администратора NASA Стивен Юрчик.

Первое подобное испытание, прошедшее 16 января 2021 года, закончилось частичной неудачей. Тогда работа двигателей была преждевременно прекращена через минуту после запуска.

Ракета-носитель SLS разрабатывается компанией Boeing по заказу NASA. Планируется, что эти ракеты будут использоваться при пилотируемых миссиях к Луне в рамках американской космической программы «Артемида».

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