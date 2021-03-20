Волгоград, , 10:54 — REGNUM Обследование конструкций южного фронтона мельницы Гергардта провели 19 марта эксперты специализированной организации в Волгограде. На объекте начнут противоаварийные работы по сохранению объекта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе музея-заповедника «Сталинградская битва».

Специалисты проверили обрушившиеся участки. С 22 марта начнётся подготовка проекта противоаварийных работ. 23 марта по инициативе музея-заповедника в Министерстве культуры РФ пройдёт совещание по вопросам состояния мельницы Гергардта и выделения средств на проведение полного комплекса консервационных работ в первоочередном порядке в рамках согласованной в 2020 году программы реставрации и капитального ремонта объектов музея-заповедника.

Напомним, часть южного фронтона мельницы, на которой была высечена фамилия владельца Александра Гергардта, обрушилась вечером 16 марта, предположительно из-за сильного ветра. Проверку мер сохранности исторического памятника начала прокуратура.

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