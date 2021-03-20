Дубовский район, , 10:52 — REGNUM Тело 46-летнего мужчины обнаружено вечером 19 марта на открытом участке местности рядом с территорией СНТ «Русь» Дубовского района Волгоградской области. Погибший, подрабатывающий пастухом, скончался от удара электрического тока, сообщили корреспонденту в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По предварительным данным, мужчину нанял местный фермер, пастух отправился пасти овец, однако вечером 18 марта домой не вернулся. Глава фермерского хозяйства отправился на поиски работника. На территории одного из пастбищ фермер заметил пастуха, лежащего у электрической будки вблизи вышек передачи тока. Признаков жизни мужчина не подавал.

Судебно-медицинский эксперт обнаружил на теле мужчины следы поражения разрядом электрического тока, пастух погиб на месте. В СК начали доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.