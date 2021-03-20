Брянск, , 10:51 — REGNUM Женщине, задержанной за совершение убийства пенсионерки в Брянске, предъявлено обвинение. Ей также избрана мера пресечения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 марта в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Обвинение в убийстве предъявлено 31-летней жительнице Брянска, напавшей на 58-летнюю женщину около дома №116 по улице 22 Съезда КПСС в Бежицком районе. С учётом обстоятельств совершения особо тяжкого преступления и по ходатайству следствия суд заключил молодую женщину под стражу.

Тело пенсионерки обнаружено днём 17 марта. По некоторым данным, обвиняемая страдает психическим заболеванием.

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