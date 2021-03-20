Элиста, , 10:45 — REGNUM Ещё 28 жителей Республики Калмыкия получили положительный результат теста на коронавирус, сообщает региональный оперштаб 20 марта. Это на один случай заражения больше, чем днём ранее.

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Число пациентов ковидных госпиталей составляет 346 человек. 15 жителей республики находятся в тяжёлом состоянии. 2 091 человек продолжает соблюдать режим самоизоляции.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 19 702 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 18 844 человек, 308 пациентов с COVID-19 скончались.

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