Белгород, , 10:55 — REGNUM По подозрению в получении взятки организованной группой в особо крупном размере задержан начальник отделения экзаменационной работы МРЭО ГИБДД УМВД России по Белгородской области. Суд избрал в отношении него меру пресечения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Продолжается расследование уголовного дела в отношении членов преступной группы, подозреваемых в получении взяток. Ещё одним фигурантом стал заместитель начальника отдела — начальник отделения экзаменационной работы МРЭО.

«Вступив в сговор с жителями области и подчинёнными, подозреваемый, который нёс персональную ответственность за надлежащее выполнение возложенных на отделение экзаменационной работы МРЭО задач и функций, руководил незаконными действиями своих подчинённых по совершению законных и незаконных действий в пользу передававших взятку жителей Белгородской области», — пояснили в СК.

По ходатайству следствия подозреваемого заключили под стражу. Таким образом, двое сотрудников полиции заключены под стражу, двое помещены под домашний арест, двум избрана подписка о невыезде.

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