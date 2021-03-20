Душанбе, , 11:20 — REGNUM Регулярные рейсы «Душанбе—Алма-Ата—Душанбе» возобновляет авиакомпания «Сомон Эйр», сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: беспрецедентные потери от COVID-19 — трансляция»

Полеты по указанному маршруту будут выполняться раз в неделю, по средам. Пассажирам необходимо иметь справку (сертификат) с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, выданную за 72 часа до прибытия.

Справка должна быть на русском или английском языке, все записи должны быть набраны на компьютере (без рукописного ввода). Дети в возрасте до трех лет освобождаются от предоставления справки.

«Перед полетом пассажиры должны заполнить специальную анкету», — добавили в пресс-службе авиакомпании.

Все пассажиры должны быть в масках и перчатках. Пассажиры с повышенной температурой тела и другими симптомами заболевания на борт самолета допущены не будут.

Если же по факту прибытия в Алма-Ату выяснится, что справка об отсутствии инфицирования коронавирусом недействительна, или, что пассажир совершил полет, будучи инфицированным SARS-CoV-2, то все расходы, возникшие в связи с этим будут возложены на пассажира.

Иностранным гражданам, которые намерены прилететь в Душанбе нужно иметь разрешение уполномоченного органа Таджикистана (республиканский комитет по усилению противоэпидемических мер и предотвращения распространения COVID-19 в Таджикистане) на въезд в республику, а также при необходимости визу и справку с отрицательным результатом теста на коронавирус, сделанного не ранее, чем за трое суток до прибытия в республику. Разрешение уполномоченного органа на въезд в Таджикистан не требуется для граждан Казахстана, ОАЭ, Турции и Узбекистана.