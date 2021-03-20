Портленд, США, , 11:20 — REGNUM Баскетбольный клуб «Портленд Трэйл Блэйзерс» переиграл команду «Даллас Маверикс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 20 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на паркете площадки «Мода-центр» в Портленде и закончилась в пользу хозяев со счетом 125:119.

Наиболее результативным игроком встречи стал защитник «Портленд» Си Джей Макколлум, который набрал за игру 32 очка. Его коллега по клубу — разыгрывающий Дэмьен Лиллард — принес «Блэйзерс» еще 31 очко.

В составе «Далласа» самым результативным стал защитник Тим Хардуэй-младший, набравший во встрече 25 очков.

Отметим, в следующем матче «Портленд», одержавший третью подряд победу, 22 марта снова сыграет с «Далласом», выигравшим прошлый матч.