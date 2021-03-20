Вашингтон, , 10:23 — REGNUM Министерство юстиции США обвинило руководство компании Google в затягивании разбирательства в связи с подозрениями в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом сообщает агентство Reuters.

Министерство юстиции США ведёт антимонопольное расследование в отношении Google по инициативе правительства США и заявлений от генеральных прокуроров нескольких штатов. В министерстве заявили, что холдинг Alphabet (материнская компания Google) не предоставил в нужные сроки все требуемые документы.

В Google не согласились с обвинениями, отметив, что эти запросы не соответствуют обстоятельствам данного дела. Также в компании выразили обеспокоенность в связи с ростом количества запрашиваемых данных, отметив, что компания рассмотрела уже более 12 млн документов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте правительство США запросило у Google данные о монетизации поисковой системы компании в рамках антимонопольного расследования.

Читайте ранее в этом сюжете: США начали антимонопольное расследование в отношении Google