Мемфис, США, , 10:27 — REGNUM Баскетбольный клуб «Голден Стэйт Уорриорз» уверенно обыграл команду «Мемфис Гриззлиз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 20 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на паркете площадки «ФедЭксФорум» в Мемфисе и закончилась победой гостей со счетом 103:116.

Наиболее результативным игроком встречи стал легкий форвард «Уорриорз» Эндрю Уиггинс, который сумел в матче набрать 40 очков.

В составе «Орландо» самыми результативными стали разыгрывающий Джа Морант и защитник Грейсон Аллен, оба набравшие за игру по 14 очков. Их коллега по клубу — литовский центровой Йонас Валанчюнас — оформил в матче дабл-дабл с десятью очками и 16 подборами.

Отметим, это вторая подряд победа для «Голден Стэйт», который 21 марта снова сыграет с «Мемфисом», выигравшим прошлый матч.