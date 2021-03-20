20 марта 2021 | Время чтения 13 мин

Реакция соцсетей и местных телеграм-каналов на главные события в Алтайском крае, произошедшие с 15 по 20 марта 2021 года.

Светлана Шаповалова, , 12:13 — REGNUM Медийная повестка Алтайского края на текущей неделе отличалась многообразием комментируемых тем. Редакция ИА REGNUM выбрала самые интересные из них.

Барнаул Muad'Dib

Помимо значительно увеличившегося числа легальных миллиардеров, в регионе обсуждали подаренные Барнаулу мэром Москвы подержанные трамваи, проблемы со школьным питанием, взлетевшей смертностью, низкими зарплатами преподавателей и местными чиновниками.

«Самый нищий регион России»

Одним из самых комментируемых оказалось известие о том, что в Алтайском крае, где получают самые низкие заработные платы, выросло число миллиардеров. Причём рост не абы какой: по словам руководителя УФНС России по Алтайскому краю Юрия Куриленко, в 2019 году заработок от одного миллиарда рублей и выше получили семь налогоплательщиков — это больше уровня 2018 года более чем в два раза.

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«Вот поэтому-то мы самый нищий регион России», — отмечает Галина N. на страницах Facebook.

«Судя по пробкам в Барнауле и какие марки авто в них стоят, народ у нас «нищий». Сейчас новость по новостройкам напишут — и сразу комменты, что машины поставить некуда», — приводит довод читатель ИА «Амител».

"В городе более 200 тысяч машин на 750 тысяч жителей и приезжих, включая детей, передвигаются по городу, и еще 50 тысяч машин остаются стоять во дворах, пока хозяева на вторых машинах ездят. Одна машина на три человека, включая детей — это хреново живем? Средний возраст автомобиля в РФ меньше, чем в США и ЕС (лучше только в Японии, ОАЭ, СА и Швеции)», — поддерживает тему другой участник обсуждения — Правдофил.

Барнаул Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

«Рай богатых создан из ада бедных», — привела цитату В. Гюго Светлана М.

«Жить стало лучше, жить стали веселей! И. В. Сталин от 17.10.1935 г. » — иронизирует Ольга Цветкова в комментариях на странице «Барнаул 22» в «Одноклассниках».

»Здесь же не идёт речь о том, что у них миллиарды лежат дома под кроватью, речь идёт об активах, которые задекларированы по закону. По любому в этом списке тот же Рашкин (Александр Ракшин — российский предприниматель, совладелец крупнейшего сибирского продуктового предприятия розничной торговли «Мария-Ра», — прим. ИА REGNUM), который является крупнейшим налогоплательщиком в регионе и где трудоустроены и задействованы (не только в магазинах, но и на производствах СТМ) десятки тысяч людей, если люди добиваются таких масштабов в своём развитии, почему их общество клеймит сразу? Кто не даёт вам в этот список войти?» — задается вопросом администратор группы «Барнаул 22» в «Одноклассниках».

"Погрузите ещё в обоз списанные Мерседесы»

Широкий общественный резонанс получило известие о том, что власти Барнаула готовятся принять подарок от мэрии Москвы — десять модернизированных трамваев Tatra T3. Изюминка в том, что технику нужно привезти за счёт бюджета Барнаула (цена вопроса — 4,045 млн рублей) и она — далеко не новая.

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«Как бы ни противился барнаульский «Горэлектротранс» подарку мэра Москвы Собянина — списанным трамваям, придется их принять, ведь дареному коню в зубы не смотрят, да и не простые люди договаривались. По договоренности губернатора Томенко и мэра Собянина нам снаряжают обоз за наш счёт, естественно, из 10 списанных трамваев. Покури, дружок, а то я губы обжёг.

Сергей Семёнович, погрузите ещё в обоз списанные «Мерседесы», пожалуйста. А то не честно получается: мы за москвичами «донашиваем», а наши чиновники за вами — нет», — иронизирует телеграм-канал «Алтайский сыр».

Трамвай Tatra T3. Москва Tassadar

Трамвайный подарок в группе «Барнаул 22» («Одноклассники») некоторые называли не иначе как «аттракционом неслыханной щедрости» или даже «шуба с барского плеча», но были и такие, кто откровенно негодовал.

«Возмущение от того, что в регион «сплавляют» всякий хлам, отслуживший свой срок. Что трамваи, что автобусы, что железнодорожная техника. Второсортная техника — для людей второго сорта? Не бывает осетрины «второй свежести». Свежесть — первая, она же последняя», — отмечает Алексей Ермошин.

«А за отчётный период этот троянский подарок съест на всякого рода ремонтах стоимость нескольких новых вагонов. Всё-таки права поговорка — бойся данайцев, дары приносящих», — отмечает Юрий Лашко.

«Работал вахтой в Барнауле в 2013 году. Самый классный вид транспорта — это трамвай, линии идеальные по сравнению с нашей Тулой, на ваш город на линию выходит около 200 вагонов на девять маршрутов, а в Туле по раздолбанным путям от силы ползают 60 вагонов, разница ощутимая, так что удачи вам и здоровья, сибиряки», — поддержал Сергей Рыбаков.

«Лишь хотели донести до властей позицию школьников»

Самый интересный комментарий к обсуждаемой новости о том, что Алтайский край оказался в числе регионов с самым невкусным школьным питанием, написали сами власти региона. ИД «Алтапресс» пишет, что алтайские чиновники не считают достоверными результаты голосования в рамках проекта «Шеф в школе» организации «Российское движение школьников» (РДШ создана по указу президента Владимира Путина, — прим. ИА REGNUM).

Сам министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко заявил, что в методику составления рейтинга закрались ошибки. Журналистам удалось получить ответную реакцию на этот выпад. Как сообщает ИА «Банкфакс», претензии властей региона вызвали недоумение у руководства РДШ.

Как объяснила исполнительный директор РДШ Ирина Плещева, составители не пытались «показать на кого-то пальцем», а лишь хотели донести до властей позицию школьников и создать почву для диалога.

Школьная столовая Andshel

Более того, движение предложило региону присмотреться к примерному меню, составленному с участием известного повара Константина Ивлева и уже внедренному, к примеру, в Мурманской области.

«Всегда будут недовольные школьным питанием, пока у детей не будет выбор — что поесть. Чтобы была столовая-буфет. Нужно сделать школьное питание таким, чтобы дети выбирали, что есть. Рассчитываться можно по карте, наличкой… Чтобы можно было ещё прикупить — мороженое, печенье, но не чипсы и кока-колу», — пишет читатель ИА «Банкфакс».

»Вот нисколько не в защиту минобразования и качества школьного питания. Может, и правда оно у нас хуже всех. Но методика оценки, мягко говоря, дебильная. В крае около тысячи школ, как можно оценить качество питания в них по опросу случайно выбранного класса (причем неизвестно, из какого города-района)?

Ладно бы оценивали качество питания в Барнауле, где в большинстве школ кормит «Глобус» и качество будет примерно одинаковое во всех школах. Но две трети школьников учатся не в Барнауле. Единого рациона для всех школ края нет», — приводит довод другой читатель.

«Вы серьезно утверждаете, что детское питание в школах качественное, вкусное и соответствует утвержденной калорийности? Вы серьезно утверждаете, что во всех школах допускается проводить родительский контроль за питанием детей? Вы серьезно утверждаете, что персонал школьных столовых знает и соблюдает требования СанПиНа? Просьба не декларировать с трибуны свои утверждения, а взять и удостовериться сначала в этом», — написал читатель «Банкфакса» за подписью «Адресовано Костенко».

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Самая высокая в Сибири смертность и «фабрика троллей»

Известие о том, что естественная убыль населения Алтайского края в январе 2021 года стала самой высокой в Сибири, активно комментировали на сайте ИА «Банкфакс». В качестве причин участники дискуссии чаще всего указывали существующий строй, развал Советского союза и прочее подобное. Судя по характеру написанного, которое было далеко от конкретной темы события, не исключено, что дискуссию развели «тролли».

»Надо сказать, что этот показатель стал угрожающим ещё с 2015-го, но не особо афишировался, так как признавать вымирание населения в связи с экономическими причинами не очень хотелось. Теперь же можно всё на пандемию свалить», — пишет В.

«Грустные и весьма показательные итоги работы и правления вполне определённых вождей, правительств, министров. Интересно, сделает ли кто-нибудь выводы и какие», — отмечает N.

«Позор таким зарплатам!»

Очень активно в комментариях к новостям и социальных сетях обсуждали сообщение сельской учительницы Екатерины N., проживающей в селе Шахи Павловского района Алтайского края, зарплата которой на совместительстве составляет 14 тысяч рублей. Дело в том, что проблема низких зарплат волнует многих.

Деньги Петр Данилов © Красная Весна

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«Позор таким зарплатам, позорище! Вы о чём? Почему педагог в городе Санкт-Петербурге получает по 60−70 тысяч?! Чем работа педагога этого города сложнее, чем на Алтае?

Когда уже кончится маразм в стране? Аграрный край, в магазинах товары сельхозназначения дороже, чем в больших городах ближе к Москве. В маленьких регионах работа сложнее, нет этой оргтехники, как в Москве и Питере. Это я могу сказать как свидетель! Власть должна быть ближе к народу. Ко всем категориям граждан!» — написала Марина Кузнецова в группе «Барнаул 22» («ВКонтакте»).

»Как будто одни учителя живут на такую зарплату, платят коммуналку и за проезд… Большая часть нашего края так живет и еще хуже», — отмечает участница группы «Барнаул 22» в «Одноклассниках» Алла Смирнова.

«Так и что в этом хорошего, что большая часть так живёт?! Просто все молчат, хоть из учителей кто-то высказался!» — добавляет другая участница этой группы Любовь Авдеева.

Олеся Дмитриева расширила обсуждение проблемы, рассказав о своем случае:

«Мой ребенок учится в сельской школе! За 2020−2021 учебный год мой ребенок был в школе два месяца, всё остальное время в школе был ремонт, карантин, низкие температуры и прочая чепуха. Никакого дистанционного обучения в школе нет! Учителя раз в неделю на сайте школы выкладывают список заданий, к концу недели тетради с готовыми заданиями нужно сдать.

Я уволилась с работы, так как ребенок сам не справляется, сижу дома, учусь с ним вместе, нервы уже не выдерживают. В это время учителя в школе, что они там делают, я не знаю, но зарплату, я уверена, они получают! Внимание, вопрос!!! За что?»

«Педагогов завалили бумажной работой, детьми некогда заниматься. Потому что нашим небожителям не нужно умное подрастающее поколение», — отмечает S.

«Неужели нормально, когда учителя «началки» ведут по два класса в разные смены, а иногда и в разных школах, чтобы сумма в конце месяца была побольше?» — задается вопросом Наталья Филенкова.

«Мираж демократии»

Конец недели был ознаменован вполне традиционным событием — ежегодным отчётом главы Барнаула перед депутатами Барнаульской городской думы (БГД) и общественностью. Но его обсуждение получись довольно массовым. Дело в том, что в этот раз большинство депутатов БГД отказались поддержать предложение председателя комитета по законности Ивана Огнева о прекращении прений по отчету сити-менеджера Вячеслава Франка, решили выслушать всех желающих.

Депутаты Барнаульской городской думы заслушивают ежегодный отчёт главы города Duma-barnaul.ru

«Как говорится, настоящий «мираж демократии», — комментирует телеграм-канал «ПолитЦентр».

Случись по-другому, общественность, вероятно, не услышала бы пронзительной речи директора «Союза» Владимира Отмашкина. Строитель заявил, что из города уходит бизнес, уезжают квалифицированные кадры и что, «по существу, Барнаул попросту доят в пользу других».

На эту тему любопытно высказался телеграм-канал «Алтайский сыр»:

«Мэр Барнаула Франк на этой неделе отчитывался перед депутатами городской думы о проделанной работе. Всё прошло по плану, отчёт принят большинством голосов.

Уровень безработицы самый низкий в Сибири.

Трамваи скоро прибудут.

Половина жителей города занимается спортом.

43 километра дорог отремонтировано.

Банкротства «Барнаулкапстроя» не будет.

Быль за сказкой не угонится.

Но вот кого точно больше не пригласят на «парад цифр», так это господина Отмашкина, гендиректора ИСК «Союз» в Барнауле. А вот не надо было кидать человека, согласившегося построить вам госпиталь ковидный».

На отчете главы Барнаула лично присутствовал алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин, на своей странице Facebook он поделился впечатлениями:

«Известный строитель Владимир Отмашкин был крайне категоричен и оценил происходящее негативно — как «траурное мероприятие». Выступивший от имени Общественной палаты Петр Фризен явно пытался сгладить негатив и подчеркнуто восхвалял деяния мэрии.

Пожалуй, только технологично сработала фракция «Справедливая Россия», которая провела опрос двух тысяч барнаульцев, и оказалось, 68% опрошенных поставили оценку «неудовлетворительно». Хотя среди депутатов оказалось только восемь депутатов, поставивших такую оценку. А 32 депутата положительно оценили деятельность мэрии.

И строителя Отмашкина можно понять, так как в Барнауле в 2020 году под застройку выделено 14,8 га, в то время как в 2019 году эта цифра была 17,4 га. Огорчился Отмашкин и тем, что нет губернатора, а два его зама досрочно покинули думу. Видимо, он еще не осознал, что «вертикаль» в нынешней России строится сверху, а не снизу… от народа».

Напомним, история о том, как на Алтае разворошили здания двух ТЦ, но госпиталь открывать передумали, случилась в конце декабря 2020 года и освещалась многими СМИ. Власти озаботились строительством нового медучреждения в самый пик эпидемии коронавируса, тогда в барнаульских моргах трупы складывать некуда было.

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Вначале взялись было переделывать ТЦ «Геомаркет», предпринимателей выселили, но дальше дело не пошло, проблема не решалась. Тогда взялись на здание ТЦ «Посуда Центр». Глава Алтайского края Виктор Томенко довольно подробно останавливался на этом вопросе, говорил, что госпиталь строится надолго, он нужен для того, чтобы в случае возможности возвращать учреждения здравоохранения к их профильной деятельности, выводя из ковидного перепрофилирования. К работам в три смены привлекли ИСК «Союз» Владимира Отмашкина. Предприниматель за свой счет выполнил внушительный объем работ, а чиновники, посчитав расходы, передумали.

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