Киев, , 10:27 — REGNUM На Украине за сутки подтвердили 15 292 случая заражения коронавирусом, сообщил 20 марта министр здравоохранения Максим Степанов. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

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4369 человек в минувшие сутки были госпитализированы в больницы с диагнозом «COVID-19».

С начала пандемии выявили 1 535 218 случаев заражения SARS-CoV-2, 29 775 из них со смертельным исходом (за сутки умерли 260 человек). Выздоровели 1 253 972 человека (5190 человек за сутки).

За сутки максимальное число инфицированных выявили в Киеве (1070), Львовской (1180), Днепропетровской (1104), Житомирской (1082) и Одесской (1037) областях.

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Напомним, ранее Максим Степанов сообщил, что случаи заражения «британским» штаммом коронавируса выявили не только в Ивано-Франковской области, но и в Киеве, Харькове, Днепропетровске (переименован в Днепр) и Львове.