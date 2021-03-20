20 марта 2021 | Время чтения 3 мин

Наталья Стрельцова, , 15:40 — REGNUM В Центральном театре кукол имени Сергея Образцова состоялась экскурсия по театру. Приглашенным гостям рассказали историю театра, показали рождение кукол и репетицию спектакля. Фоторепортаж ИА REGNUM из закулисья.

Часы на здании театра Сергея Образцова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Кабинет Сергея Образцова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Театр кукол Сергея Образцова отмечает юбилейный 90-й сезон. Он был создан в 1931 году и начинался с одной комнаты. Он получил название «Центральный дом художественного воспитания детей» где работало 10−12 человек. Сейчас в коллективе театра работают около 250 человек. На сцене показывают около 40 спектаклей, в которых играют от одного до десятков актеров.

Театр начал свои выступления со спектаклей «Джим и Доллар» 1932, «Пузан» 1934, «Каштанка», «Гусенок» 1935. Репетиции проходили в маленькой комнате в ЦДХВД, а спектакли показывали в школах, клубах, пионерских лагерях. Когда в 1936 году приобрели расписной фургон, то спектакли могли увидеть горожане в московских двориках.

Эскиз куклы Лимон Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Кукла Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Первое здание театр получил в 1937 году на площади Маяковского, в нем раньше располагался реалистический театр, кинематограф, а до этого там были два трактира.

Мастерская кукол Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В новое здание на Садово-Самотечной, построенное специально под театр, образцовцы переехали в 1970 году. Часы на здание повесили через год.

Режиссер Борис Константинов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Механизм фасадных часов создал конструктор Вениамин Кальмансон. «Чтоб все двигалось и работало в заданном режиме», — говорил конструктор. Дизайн часов с открывающимися избушками выполнен одним из комбинатов Художественного фонда. Три метра в ширину и четыре метра в высоту, размещённые на фасадной части здания, а механизм занимал отдельную комнату на четвертом этаже. Часовые детали изготовило Специальное конструкторское бюро Института горного дела им. А. А. Скочинского. Впоследствии часы сделали электронными.

Куклы в работе Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Фото на память Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На часах каждый час поет механический петух и животные, сначала поочередно, а в полдень и в полночь — появляются все разом. Сказочные животные выходят из своих домиков под музыку «Во саду ли, в огороде» в аранжировке Никиты Богословского.

Куклы из спектакля про Чиполлино Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Кабинет Сергея Образцова расположен на четвертом этаже, рядом с мастерскими, создающими кукол. В кабинете находится антикварная мебель XIX века из карельской березы: стол, стулья, шкаф, софа, рояль и предметы интерьера, керамика, графика и живопись. Фарфоровая статуэтка, выбранная образцовым для кабинета, послужила моделью для памятника, установленного перед театром в 2015 году. На третьем этаже находятся комнаты артистов, дирекция, и оркестр. На втором этаже два зрительных зала. Большой зал на 500 мест, это больше чем в других кукольных театрах.

Режиссер Екатерина Образцова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Репетиция спектакля про Чиполлино Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В мастерских происходит создание кукол по эскизам художника, работающего над спектаклем. Кукольники создают механизм, фактуру, мимику куклы на основе эскиза художника в трёхмерном варианте. У каждой куклы свой характер, пластика, фигура. Впоследствии актер знакомится с куклой, начинает с ней взаимодействовать, узнавать ее. Актеры работают с готовой куклой, только некоторые из них готовы сами создать своего персонажа. В театре кукол всегда очень много совместной работы, одной куклой могут управлять два актера, а парой танцующих кукол — управляют шестеро.

Репетиция спектакля про Чиполлино Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Актеры Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Декорации изготавливают в столярном цехе. Двигающиеся механизмы продумывают и конструируют, согласовывая с режиссером. Механизмы имитируют старинную театральную инженерию.

Музей кукол расположен на первом этаже. В нем находятся куклы, через которые представлена вся история кукольных театров от древней Греции до современных плавучих вьетнамских театров. Самые первые куклы — это марионетки, затем появились перчаточные, в XX веке уже играли с тростевыми куклами, управляемыми палочками. Существуют планшетные и ростовые куклы, позже механизм усложнялся и появились куклы, у которых можно управлять мимикой.

Куклы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Гости смогли посмотреть репетицию нового спектакля про Чиполлино и побывать за кулисами театра на сцене.