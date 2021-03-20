Орландо, США, , 10:20 — REGNUM Баскетбольный клуб «Орландо Мэджик» переиграл команду «Бруклин Нетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 20 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на паркете площадки «Эмвей-центр» в Орландо и закончилась победой хозяев со счетом 121:113.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг, который сумел в матче набрать 43 очка.

В составе «Орландо» самым результативным стал, форвард Аарон Гордон, набравший за игру 38 очков. Его коллега по клубу — французский защитник Эван Фурье — принес «Мэджик» еще 31 очко

Отметим, этой победой «Орландо» прервал свою проигрышную серию из девяти подряд поражений и 21 марта сыграет с клубом «Бостон Селтикс». «Бруклин», потерпевший первое поражение после шести игр подряд, 22 марта встретится с командой «Вашингтон Уизардс».