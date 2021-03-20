Москва, , 09:53 — REGNUM Уменьшение яркости экрана и отключение неиспользуемых функций может существенно повысить срок работы смартфона на одном заряде батареи. Об этом сообщил заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко агентству «Прайм».

Эксперт отметил, что одним из самых действенным методов снижения энергопотребления является уменьшение яркости экрана. Он посоветовал включить автоматическую настройку яркости, которая позволит сохранить функциональность устройства. Также сохранить заряд батареи могут «тёмные режимы», особенно актуальным этот совет является для смартфонов с AMOLED-экранами.

Назаренко добавил, что отключение неиспользуемых функций, включая Wi-Fi, Bluetooth или геолокацию, также позволит снизить энергопотребление. Эксперт отметил, что на срок работы смартфона на одном заряде батареи также влияют условия использования. Например, перегрев устройства на ярком солнце может привести к быстрой разрядке аккумулятора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина заявила, что использование оригинальных зарядных устройств может продлить срок работы аккумулятора смартфона.

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