Донецк, , 10:19 — REGNUM Силовики украинской армии трижды за сутки нарушили перемирие в Донецкой Народной Республике, сообщили 20 марта в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК.

Украинские военные атаковали населенные пункты Ленинское и Саханку, по которым были выпущены 25 единиц боевых припасов.

В ходе обстрелов ВСУ применили минометы калибра 82 мм, гранатометы АГС, РПГ/СПГ.

На данный момент информация о жертвах среди мирных граждан и разрушениях отсутствует.

Читайте также: Боевики ВСУ за сутки трижды обстреляли территорию ДНР — СЦКК

Как сообщало ИА REGNUM, в предыдущие сутки вооруженные силы Украины три раза нарушили режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике.