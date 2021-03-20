Владивосток, , 10:19 — REGNUM В заливе Петра Великого прошли учения малых противолодочных кораблей (МПК) «Советская Гавань» и «Метель» Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника. Об этом 20 марта пресс-служба ТОФ сообщает на сайте Минобороны РФ.

«Играя на стороне «противника», действия надводных кораблей обеспечивала большая дизельная подводная лодка Приморской флотилии разнородных сил. В её задачи входило скрытное маневрирование в районе учения и уклонение от атаки противолодочников», — говорится в сообщении.

При выполнении поставленной задачи МПК взаимодействовали с противолодочным самолётом Ил-38 морской авиации флота. Каждый корабль действовал на своём участке морского полигона. После обнаружения подводной лодки, они по очереди атаковали учебную цель реактивными глубинными бомбами с практической боевой частью.

В ходе учений экипажи МПК также условно применили против субмарины «противника» торпедное оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, малый десантный корабль на воздушной подушке (МДКВП) «Мордовия» провёл в Балтийском море артиллерийские стрельбы и противолодочные учения.

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