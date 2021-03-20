Бишкек, , 10:19 — REGNUM В Киргизии за сутки подтвердили 82 случая заражения SARS-CoV-2, сообщили 20 марта в пресс-службе республиканского штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.

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Всего в стране зарегистрировано 87 321 случай инфицирования коронавирусом. Смертельными оказались 1488 случаев заражения (за сутки умер один человек). Выздоровели 84 130 человек (46 за сутки).

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758 человек на данный момент проходят лечение, 395 из них — в стационарах медицинских учреждений, 363 — амбулаторно.

За сутки зарегистрировали семь случаев заражения коронавирусом медицинских работников. С начала пандемии выявили 4217 случаев инфицирования медработников, 4195 из них выздоровели.

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