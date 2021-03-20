Лос-Анджелес, США, , 09:58 — REGNUM Хоккейный клуб «Вегас Голден Найтс» уверенно обыграл команду «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 20 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась победой гостей со счетом 2:4.

В составе победителей голами отметились оформивший в матче дубль Макс Пасиоретти (11-я и 13-я минута), шведский форвард Вильям Карлссон (37-я) и Уильям Каррье (51-я).

У «Кингз» забитые шайбы на счету Алекса Иафалло (20-я) и Тревора Мура (27-я).

Отметим, в следующем матче «Вегас», для которого это пятая победа подряд, 22 марта снова сыграет с «Лос-Анджелесом», выигравшим прошлую встречу.