Москва, , 09:28 — REGNUM Планировавшийся на 20 марта пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома «Байконур» перенесён на резервную дату. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Старт был запланирован на 20 марта 09:07 мск. Незадолго до запуска в Роскосмосе объявили о переносе старта на сутки.

«Сегодняшний запуск переносится на резервную дату, причины — технические, такое в практике бывает», — сообщили в прямом эфире «Роскосмос ТВ».

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» должна вывести на околоземную орбиту 38 спутников заказчиков из 18 стран. Основной полезной нагрузкой является южнокорейский спутник дистанционного зондирования Земли CAS500−1.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Роскосмос заключил контракт на спутников CAS500−1 и CAS500−2 с южнокорейской компанией Korea Aerospace Industries.

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