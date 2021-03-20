Ханты-Мансийск, 20 марта 2021, 09:28 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 82 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 20 марта сообщает региональный оперативный штаб.
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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 81 случай.
С начала пандемии на 20 марта в Югре зарегистрировано 53 322 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 51 764 человека, скончались 776 пациентов с COVID-19.