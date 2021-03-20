Монреаль, Канада, , 09:36 — REGNUM Хоккейный клуб «Ванкувер Кэнакс» переиграл в овертайме команду «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 20 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Белл-центр» в Монреале и закончилась победой гостей в овертайме со счетом 2:3.

Основное время матча закончилось вничью со счетом 2:2. У «Монреаля» голы забили Кори Перри (5-я минута, в большинстве) и Ник Судзуки (60-я, при игре 6×4). В составе «Ванкувера» шайбы на свой счет записали Адам Годетт (23-я) и шведский форвард Нильс Хёгландер (27-я).

Победу «Ванкуверу» в овертайме принес гол Джей Ти Миллера (63-я).

Российский защитник «Монреаля» Александр Романов не отметился в игре результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Ванкувер», для которого это четвертая победа подряд, 21 марта снова сыграет с «Монреалем», потерпевшим второе подряд поражение.