Торонто, Канада, , 09:19 — REGNUM Хоккейный клуб «Калгари Флеймз» переиграл команду «Торонто Мэйпл Лифз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 20 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду «Скотиабанк-Арены» в Торонто и закончилась победой гостей со счетом 3:4.

В составе победителей шайбами отличались Мэттью Ткачук (2-я минута), Дерек Райан (8-я), Кристофер Танев (19-я) и Марк Джордано (33-я, в большинстве).

У «Торонто» забитые голы на счету Джейсона Спеццы (13-я), Александра Керфута (20-я) и Митчелла Марнера (24-я)

Российский защитник «Сан-Хосе» Никита Нестеров записал на свой счет во встрече одну результативную передачу. Российский форварда «Торонто» Илья Михеев не отметился в игре результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Калгари», уступивший в прошлой игре, 21 марта снова сыграет с «Торонто», для которого это третье подряд поражение.