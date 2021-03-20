Санкт-Петербург, , 09:10 — REGNUM В Санкт-Петербурге экипажи военной техники Западного военного округа (ЗВО) приступили к проведению тренировок к параду Победы, который 9 мая состоится на Дворцовой площади. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба ЗВО на сайте Минобороны РФ.

Более ста единиц военной техники механизированной парадной колонны ЗВО — танков, бронетранспортёров и автомобилей — были полностью подготовлены экипажами к параду. Были проведены необходимые мероприятия технического обслуживания. Боевые машины украсили праздничной символикой, эмблемами и флагами.

«В ходе тренировок водители колёсной и гусеничной техники совершенствуют навыки вождения транспорта на одинаковой скорости с установленными интервалами и дистанциями», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, вакцинируют от коронавируса перед началом тренировок к параду в честь Дня Победы.

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