Ташкент, , 09:31 — REGNUM В Узбекистане за сутки подтвердили 126 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 20 марта в пресс-службе министерства здравоохранения.

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106 инфицированных выявили в Ташкенте в результате эпидемиологического расследования. Десять случаев заражения подтвердили в Ташкентской области, пять — в Бухарской области, по одному — в Андижанской, Джизакской, Самаркандской, Сурхандарьинской и Хорезмской областях.

С начала пандемии в стране выявили 81 221 случай заражения SARS-CoV-2. Коронавирус за время пандемии побороли 79 708 инфицированных (выздоровели 77 человек за сутки).

В настоящее время лечение в медицинских учреждениях проходит 891 пациент, 141 из них находится в тяжелом состоянии, 23 — в критическом.

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