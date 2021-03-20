Москва, 20 марта, 2021, 09:06 — ИА Регнум. Перед выборами спикер Госдумы Вячеслав Володин настаивает на переходе от политической демагогии к содержательной работе и не согласен с формированием альтернативы «умному голосованию».

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Нам всем важно перейти от политической демагогии к содержательной работе, а это значит, что и в ходе избирательной кампании мы должны сделать выбор в пользу второго», — рассуждает Володин в ТГ-канале.

Он дал определение демократии.

«Демократия — это процедуры, нормы и правила. Через них работа депутата наполнится содержанием, которое необходимо обществу и стране. Конечно, это повысит ответственность, усложнит жизнь депутату, планка работы будет выше — это все, безусловно, непросто. Но вместе с этим придет и другое отношение к депутату. Люди будут понимать, что он занимается решением их проблем. В конечном итоге это обеспечит содержательную повестку работы», — отметил Володин.

Одновременно он ответил политологам, которые считают, что таким образом формируется альтернатива «умному голосованию».

«Не согласен. «Умное голосование» — это про форму, это несодержательный проект, он не направлен на решение вопросов и проблем граждан. В его основе — желание попасть во власть», — указал спикер Госдумы.

Кроме всего, рассуждает он, надо учитывать, что инициаторы этого проекта находятся за границей, по мнению депутата, за ним стоят западные государства и спецслужбы, через него осуществляется вмешательство во внутренние дела нашей страны, используются политики, которых вовлекают в этот проект, объясняя его только одним — он оппозиционен действующей власти.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут в России в сентябре.

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