Вашингтон, , 09:01 — REGNUM Телевизионная сеть HBO приступила к работе над тремя телевизионными проектами, действие в которых будет происходить в вымышленном мире писателя Джорджа Мартина, известного по сериалу «Игра престолов». Об этом сообщает электронный журнал Deadline.

После окончания сериала «Игра престолов» в HBO заявили, что компания снимет ещё несколько проектов в этой вселенной. Ранее появлялась информация, что этими проектами станет адаптация книги Мартина «Межевой рыцарь», а также анимационный сериал.

По данным Deadline, в настоящее время в HBO приступили к разработке ещё трёх спин-оффов «Игры престолов». Ими могут стать сериалы «Девять путешествий» (или «Морской змей»), «Блошиный конец» и «10 000 кораблей». Отмечается, что дальше всего в HBO продвинулись в разработке сериала «Девять путешествий», который будет основываться на жизни Корлиса Велариона, путешествовавшего на борту корабля «Морская змея».

Предполагается, что над сценарием к этому сериалу совместно с Джорджем Мартином будет работать создатель телесериалов «Рим» и «Менталист» Бруно Хеллер. Более подробная информация о новых проектах не раскрывается.

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