Москва, , 08:52 — REGNUM У линии разграничения в Нагорном Карабахе под охраной российских миротворцев начались сельскохозяйственные работы по подготовке к новому аграрному сезону. Об этом 20 марта сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Трёхсторонние договорённости привели к тому, что линия разграничения сторон часто проходит непосредственно по сельскохозяйственным угодьям.

«На одном из таких виноградников мы сейчас находимся, где до линии разграничения не более 20 метров… Сейчас здесь проходят весенние работы по подготовке к сезону. Российские миротворцы обеспечивают согласование и проведение таких работ. Обстановка в зоне проведения работ спокойная, взаимопонимание между сторонами достигнуто», — приводятся в сообщении слова официального представителя российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе Дмитрия Перепелкина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нагорном Карабахе под охраной российских миротворцев возобновилось строительство водонасосной станции для обеспечения водой населённых пунктов Хнабат и Аскеран, оставшихся без водоснабжения в результате боевых действий.

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