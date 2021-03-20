Киев, , 09:16 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Арсен Аваков заявил о возможном начале холодной войны между Западом и Россией. Об этом он рассказал 19 марта в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».

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Так украинский министр отреагировал на интервью президента США Джо Байдена телеканалу ABC News, в котором американский лидер заявил, что считает своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей» (killer). Отметим, в ответ на оскорбления Байдена Путин пожелал американскому президенту здоровья. По словам президента России, в истеблишменте США много честных и порядочных людей, на которых будет опираться Москва.

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По мнению Авакова последние события между США и Россией могут вылиться в холодную войну между «западной цивилизацией» и «российской империей». Он также выразил опасения, чтоб эта война не стала «горячей» для Украины.

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«Это может быть новая холодная война между западной цивилизацией и русской империей, как ее видит Путин. Я думаю о том, чтоб это не была горячая война для Украины. И мы должны быть к этому готовы, потому, что в этой своей игре Путин со своим трансформированным сознанием… он может предпринять очередную авантюру для нас, которая может стоить дорого», — заявил министр.

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