Вашингтон, , 08:40 — REGNUM Старший сын бывшего президента США Дональда Трампа — Дональд Трамп — младший сомневается в том, что ставший президентом США Джозеф Байден несколько раз споткнулся на трапе самолета из-за сильного ветра.

Напомним, что большинство мировых СМИ облетела видеозапись, на которой видно, как Байден поднимается по трапу самолета и несколько раз спотыкается. Позднее Белый дом распространил заявление, что глава государства споткнулся из-за сильного ветра на аэродроме.

Однако сын Трампа на своей странице в сети микроблогов Twitter написал, что вряд ли Байден спотыкался из-за ветра — в тот день в районе аэродрома он не превышал 6 метров в секунду.

Стоит отметить, что после данного ицнидента многие стали обсуждать состояние здоровья Байдена, которому уже 78 лет.