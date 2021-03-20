Гонконг, Китай, , 08:36 — REGNUM Первый для Гонконга случай смерти пациента, привитого вакциной от COVID-19 немецкой компании BioNTech, начали власти этого специального административного района Китая. Об этом 19 марта передала радиостанция RTHK.

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Препарат прибыл из Германии. Отмечается, что у 66-летнего мужчины был диабет и ряд других хронических заболеваний. 16 марта он получил первую дозу вакцины. При этом после прививки у пациента не было жалоб на плохое самочувствие.

Как сообщило ИА REGNUM, 2 марта в Гонконге был зафиксирован первый случай смерти пациента, вакцинированного китайским препаратом против коронавирусной инфекции. У 63-летнего мужчины был диабет и хронический бронхит. После этого в Гонконге скончались еще по меньшей мере шесть человек, получивших указанную вакцину.

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