Москва, , 08:35 — REGNUM Самым популярным мобильным сервисом среди жителей России является приложение социальной сети «ВКонтакте». Об этом свидетельствуют результаты исследования холдинга «Ромир».

Специалисты холдинга опросили 800 респондентов, проживающих в различных регионах России. Участникам опроса предлагалось отметить приложения, которые они устанавливают на свой смартфон в первые дни после покупки.

Самым популярным оказалось приложение социальной сети «ВКонтакте» — его отметили 60% респондентов. Среди приложений, которые будут устанавливаться сразу после приобретение смартфона, участники опроса также указали «Сбербанк Онлайн» (38%), «Яндекс» (10%), «Почта Mail.ru» (10%) и «Одноклассники» (8%).

Также участники опроса назвали самые популярные приложения в различных категориях. Среди интернет-браузеров для смартфонов наиболее популярными оказались Google Chrome (39%) и «Яндекс.Браузер» (38%). Самым популярным мессенджером был признан WhatsApp, который указали более 60% респондентов.

В тройку самых популярных навигационных сервисов вошли «Яндекс.Карты» (этим сервисом пользуются 81% участников опроса), Карты Google (70%) и 2ГИС (61%). Среди приложений для взаимодействия с государственными органами наиболее востребованными оказались «Госуслуги», «Мой налог» и «Пенсионный фонд России».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале сервис «Ход исполнительного производства» Федеральной службы судебных приставов (ФСПП) признан самым быстрым на портале госуслуг.

Читайте ранее в этом сюжете: Назван самый быстрый сервис на портале госуслуг