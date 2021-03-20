Москва, , 08:36 — REGNUM В Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил РФ 19 марта открылась выставка, посвящённая 115-летию подводного флота России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В экспозицию, открытую в честь Дня моряка-подводника, вошли экспонаты, свидетельствующие об основных этапах развития подводных сил. В числе около 100 экспонатов — подлинная медаль «В память русско-японской войны», которой награждались первые русские подводники за доблесть, проявленную на Дальнем Востоке в 1904—1905 годах. А также личные дела прославленных мастеров торпедных атак Великой Отечественной войны и раритеты, иллюстрирующие сегодняшнюю службу российских подводников.

«Центральная композиция воссоздаёт «атаку века», в ходе которой лодка С-13 под командованием капитана 3-го ранга Александра Маринеско потопила германский теплоход «Вильгельм Густлофф», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 115 лет назад, 19 марта 1906 года, по указу императора Николая II в классификацию судов военного флота был включён новый разряд кораблей — подводные лодки. Этим же указом в состав Российского флота были включены 20 подводных лодок.

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