Ашхабад, , 08:33 — REGNUM В Туркмении по случаю национального праздника весны (Навруз) выходной день был перенесен с 21 марта (воскресенье) на 23 марта (вторник), сообщает государственное информационное агентство Туркмении «Туркменистан сегодня».

Соответствующий указ 19 марта был подписан президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.

«Всем учреждениям, предприятиям и организациям, независимо от форм собственности, обеспечить исполнение данного Указа», — говорится в указе главы республики.

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Как сообщает Turkmenportal, в Туркмении национальный праздник весны отмечается 21−22 марта. Так, как в нынешнем году первый день праздника совпадает с выходным днём, то в соответствии с частью 2 статьи 81 трудового кодекса страны президент Туркмении принял решение о переносе выходного дня.