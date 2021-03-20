Севилья, Испания, , 08:32 — REGNUM Футбольный клуб из Севильи «Бетис» уверенно с «сухим» счетом обыграл команду из Валенсии «Леванте» в матче 28-го тура чемпионата Испании. Об этом 20 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на поле стадиона «Бенито Вильямарин» в Севилье и закончилась победой хозяев со счетом 2:0.

В составе победителей забитыми мячами отметились французский форвард Набиль Фекир «Бетиса» (70-я минута) и нападающий Хуанми (75-я).

Отметим, по итогам игры «Бетис» набрал 45 очков, что позволяет клубу занимать шестое место в турнирной таблице испанской Примеры. У «Леванте» 35 очков и девятое место.