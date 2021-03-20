Москва, , 08:24 — REGNUM Закон, расширяющий право родителей в многодетных семьях на получение в приоритетном порядке ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для них время, вступил в силу в России.

В соответствии с новыми правилами, льготный отпуск будет предоставляться работникам с тремя и более детьми до 18 лет при условии, что младшему — не больше 14 лет. До этого брать отпуск в удобное время разрешали родителям, если детям не исполнилось 12 лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что такое право позволит родителям планировать отдых всей семьей и принимать более активное участие в воспитании детей. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон 9 марта.

Читайте ранее в этом сюжете: Работодатель согласится с графиком отпусков многодетных родителей