Челябинск, , 08:22 — REGNUM В Калининском районе Челябинска чиновники услышали жителей микрорайона Никольская роща. Это следует из сообщения пресс-службы райадминистрации.

«Администрация Калининского района полностью разделяет обращение КТОС «Никольская роща» в правоохранительные органы по проверке деятельности ИП Нестеров как муниципального подрядчика», — говорится в заявлении. .

Также в администрации добавили, что полиция Челябинска уже запросила информацию по контрактам. Сейчас решается вопрос о том, возбуждать ли уголовное дело. А райдаминистрация в ближайшие время собирается расторгнуть контракты с подрядчиками, чья работа может считаться недобросовестной, и направить в ФАС требования о том, чтобы включить таких исполнителей в «чёрный список».

Как сообщало ИА REGNUM, пенсионеры подарили чиновникам лопаты, которые купили из своих пенсий. На такой шаг они решились из-за проблем с уборкой снега.

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