Вашингтон, , 08:32 — REGNUM Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» переиграл команду «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 20 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне и закончилась победой хозяев со счетом 2:1.

В составе победителей дублем отметился российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (54-я и 57-я минуты). Автором единственного гола «Рейнджерс» стал российский нападающий клуба Артемий Панарин (17-я, в большинстве).

Российский форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился в матче одной результативной передачей, российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев смог отразить 16 из 18 бросков по своим воротам. Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов и российский форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич не отметились в игре результативными действиями, российский голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов не принимал участия в игре.

Отметим, это седьмая подряд победа «Вашингтона», в следующей игре клуб 21 марта снова сыграет с «Рейнджерс», выигравшими прошлый матч.