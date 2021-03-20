Минск, , 08:15 — REGNUM Посольство Соединенных Штатов Америки в Минске обеспокоено блокировкой сайта платфомы для онлайн-голосования за начало переговоров с белорусскими властями («Голос»). Соответствующее сообщение появилось 19 марта в микроблоге дипломатического представительства США в Twitter.

«Сложно осмыслить: власти заявляют, что протестующих — крошечное меньшинство, но боятся усилий, указывающих на обратное. Доступ к опросу о переговорах с властями при международном посредничестве был заблокирован сегодня, когда 450.000 белорусов сказали «за» менее чем за 24 часа», — сообщили в посольстве США.

В свою очередь, представители платформы «Голос» сообщили, что опрос доступен через Telegram и Viber, однако заблокирован доступ к сайту платформы, на котором указано, сколько людей проголосовали за переговоры. Уточняется, что доступ к сайту можно получить через VPN и по новому адресу, указанному пресс-службой платформы. На момент публикации новости по данным сайта «Голос» проголосовали 538 159 человек.

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Напомним, 18 марта бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила о старте «общенационального голосования за начало переговоров» по выходу Белоруссии из кризиса «при международном посредничестве». Первые результаты голосования будут обнародованы 25 марта. Голосование организовано на платформе «Голос», «данным которой доверяет ЕС, США, ОБСЕ и другие», сообщили в пресс-службе бывшего кандидата в президенты Белоруссии.