Вена, , 08:11 — REGNUM Проект строительства газопровода «Северный поток — 2» будет завершен до конца, заявил глава австрийского нефтегазового концерна OMV Райнер Зеле 19 марта в интервью газете Wiener Zeitung.

По словам руководителя компании, Nord Stream 2 очень важен для энергетической безопасности ЕС и за его судьбу ответственен весь Евросоюз.

Зеле также отметил, что США и европейские страны не должны угрожать друг другу, поскольку их связывает тесное трансатлантическое сотрудничество.

Как сообщило ИА REGNUM, 18 марта госдепартамент США выпустил заявление, в котором американские власти требуют прекратить строительство «Северного потока — 2» и предупреждают о введении санкций в отношении компаний, занимающихся его достройкой.

В этот же день представитель МИД Германии Мария Адебар заявила, что позиция немецкого правительства в отношении газопровода не изменилась и в Берлине отвергают экстерриториальные санкции со стороны США.

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