Парма, Италия, , 08:16 — REGNUM Генуэзский футбольный клуб «Дженоа» переиграл команду «Парма» в матче 28-го тура чемпионата Франции. Об этом 20 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на поле стадиона «Эннио Тардини» в Парме и закончилась волевой победой гостей со счетом 1:2.

Счет в матче открыл форвард «Пармы» Грациано Пелле, отличившийся на 16-й минуте, и до начала второго тайма он оставлялся неизменным. И только на 50-й гостям удалось счет сравнять, а на 69-й выйти вперед и победить усилиями нападающего Джанлуки Скамаккы, оформившего в матче дубль.

Отметим, по итогам игры «Дженоа» набрал 31 очко, что позволяет клубу занимать тринадцатое место в турнирной таблице итальянской Серии А. У «Пармы» 19 очков и 19-е место.