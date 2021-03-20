Бразилиа, , 08:09 — REGNUM Спикер верхней палаты парламента Бразилии Родригу Пашеку обратился к вице-президенту США Камале Харрис с просьбой о получении пока не использующейся в стране вакцины от COVID-19. Об этом 19 марта он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

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«В письме попросил американскую администрацию рассмотреть возможность выдачи разрешения на приобретение правительством Бразилии доз вакцин, которые имеются в запасе у США и пока не планируются к использованию», — говорится в сообщении Пашеку.

По его словам, получение такой помощи от северного соседа «придало бы решительный импульс усилиям по иммунизации 210 млн бразильцев».

В ходе прививочной компании от коронавируса, которая началась в Бразилии 18 января, в настоящее время используются вакцины британско-шведской компании AstraZeneca и китайской Sinovac Biotech.

Напомним, что вакцина AstraZeneca в настоящее время в США ещё не сертифицирована. Ранее Белый дом заявил, что планирует отправить порядка четырёх миллионов доз вакцины AstraZeneca в долг Канаде и Мексике. Из этого количества доз, около 2,5 млн будут направлены в Мексику, а 1,5 млн — в Канаду.

Как сообщало ИА REGNUM, уже до конца марта США направят в Канаду 1,5 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции от британско-шведской компании AstraZeneca.

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