Москва, , 08:02 — REGNUM Иностранцы и лица без гражданства, получившие земельные участки в Крыму до воссоединения с Россией, должны будут продать их в соответствии с российским законодательством. Об этом 20 марта сообщили в Росреестре.

«Если имущество не отчуждено собственником в установленные сроки, такое имущество по решению суда, вынесенному по заявлению органа власти, подлежит принудительной продаже с передачей бывшему собственнику вырученной суммы либо передаче в государственную или муниципальную собственность с возмещением бывшему собственнику стоимости имущества, определенной судом», — цитирует РБК сообщение ведомства.

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Напомним, 20 марта вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина о запрете иностранцам, а также иностранным компаниям и лицам без гражданства, владеть земельными участками на большей части Крыма. В апреле 2020 года таких участков насчитывалось порядка 11,5 тыс., и в основном они принадлежали гражданам Украины.

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