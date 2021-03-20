20 марта 2021 | Время чтения 4 мин

Почему вагоны сошли с рельсов, а губернатор не стал прививаться от COVID-19. Об этом и не только — в обзоре активных тем соцсетей Свердловской области от ИА REGNUM.

Александр Комаров, , 09:14 — REGNUM В Челябинской области на уходящей неделе (15−21 марта) активно обсуждали сход вагонов с углём, полезный подарок пенсионеров чиновникам, новость о том, что губернатор бессимптомно переболел COVID-19, и падение снежной глыбы на 45-летнюю женщину. Обсуждения выплеснулись на местные форумы, а также в социальные сети.

Сход поезда с рельсов. Челябинская область 74.mchs.gov

«Дооптимизировались!»

Рано утром 16 марта на перегоне Сыростан — Хребет произошла железнодорожная авария. С рельсов сошли 17 вагонов с углём. Движение по магистрали было парализовано почти на сутки. Обошлось без пострадавших. Однако несколько поездов было задержано.

Южно-Уральская железная дорога принесла пассажирам извинения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлекшего по неосторожности причинение крупного ущерба»). Если виновных установят, то им может грозить лишение свободы на срок до двух лет.

Также в ведомстве назвали предварительную причину произошедшего — излом рельса. Страшно представить, что было бы, если бы на месте грузового поезда оказался пассажирский. Извинениями железнодорожников дело бы точно не ограничилось. А ведь в тот же день по этому же участку должны были пройти несколько пригородных поездов и несколько поездов дальнего следования. Угроза крупной железнодорожной катастрофы была в России вполне реальна.

На форумах пользователи интернета называют ещё одну причину схода вагонов с углём. По мнению ряда граждан, в структурах РЖД слишком много кабинетных работников.

Сход поезда с рельсов. Челябинская область 74.mchs.gov

«Я думаю, мы должны услышать с десяток громких отставок со своих постов менеджеров на нашей дороге! Эта халатность не должна остаться без наказания! Хорошо, что обошлось без жертв!» — пишет на местном форуме один из граждан.

«Не в кабинетах сидеть нужно, а ремонтировать ЖД дороги. Развели эффективный менеджмент…», — вторит ему другой.

«Дооптимизировались! Один путеец двух начальников тащит», — считает третий.

При этом граждане уверены, что под статью пойдёт именно рабочий человек. «Стрелочника будет жаль… уверена — что пострадает именно самый рабочий человек…», — написала одна из форумчанок.

Губернатор переболел COVID-19

В конце недели выяснилось, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер имеет антитела к коронавирусу. Оказалось, что он переболел COVID-19, но симптомов болезни не ощущал. Антитела были выявлены в ходе теста. Глава Южного Урала собирался сделать прививку от коронавируса. Но в связи с открывшимися обстоятельствами пока от этого ему придётся воздержаться.

Новость о том, что губернатор перенёс ковид, тоже обсуждают в соцсетях и на форумах. И очень многие отмечают, что не раз замечали его без маски на разных мероприятиях.

Алексей Текслер Gubernator74.ru

«Так ему штраф надо выписать, так как при встрече с ветеранами он был без маски», — написал один из интернет-пользователей.

Отметим, ранее COVID-19 переболел пресс-секретарь главы региона Сергей Зюсь. Также эту болезнь перенесли несколько региональных чиновников.

Лопаты для челябинских чиновников

В Челябинске пенсионеры из микрорайона Никольская роща подарили главе администрации Калининского района и его заместителю лопаты. На такой отчаянный шаг люди решились из-за того, что в течение зимы не видели в своём квартале снегоуборочной техники.

Граждане дождались пенсий, а затем скинулись и купили чиновникам лопаты. Они передали их в администрации района и записали процесс на видео. Запись попала в соцсети и вызвала большой интерес.

«Правильное решение. Не можешь организовать работу — убирай сам», — написал в соцсети «ВКонтакте» Валера С. А Елена Ц. отметила, что даже если снег и не расчистят, теперь все знают об этой проблеме. «Интернет есть интернет. Хоть как-то заставить руководство не штаны просиживать, а выполнять свою работу», — считает женщина.

Уборка снега Mos.ru

Некоторые предлагают тратить деньги не на содержание «бесполезных чиновников», а на покупку техники. Есть и такие, которые считают, что эта акция пенсионеров бесполезна.

«Ничего от этого не изменится…», — написала Валентина А. Но Галина С. ей ответила: «Если ничего не делать, то, конечно, не изменится. Они молодцы. Как могут, так и действуют».

Отметим, чиновники Калининского района не остались равнодушными к акции пенсионеров. Они признали, что получают много жалоб на качество уборки снега и одна из них поступила от жителей «Никольской рощи». Власти района расторгнут контракт с подрядчиком и будут добиваться внесения его в «чёрный список» ФАС.

Снег упал на женщину

В Миньяре Ашинского района глыба снега рухнула на женщину. С тяжёлыми травмами её госпитализировали в реанимацию. Губернатор Челябинской области Текслер поручил оказать помощь как пострадавшей, так и её семье. Также он потребовал проработать с соответствующими структурами и с управляющими компаниями вопрос об очистке крыш от снега и льда.

Снег на крыше Кульчицкий Александр © ИА Красная Весна

Этот случай на Урале не первый за текущую весну. Ранее глыба упала на жительницу Перми. Женщина погибла на месте.

В соцсетях граждане желают пострадавшей челябинке выздоровления. А некоторые считают такие случаи результатом «провала реформы ЖКХ». Тем временем выяснилось, что руководство управляющей компании ранее уже получало предостережение прокуратуры. Сейчас виновным в произошедшем предстоит отвечать перед законом. Возбуждено уголовное дело.