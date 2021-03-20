Берлин, , 08:01 — REGNUM Компания Audi больше не будет инвестировать в разработку новых автомобильных двигателей внутреннего сгорания, заявил генеральный директор Audi Маркус Дюсманн в интервью газете Frankfurter Allgemeine.

Дюсманн объяснил, что это решение связано предстоящим введением новых экологических стандартов в Евросоюзе. Он добавил, что инженеры Audi продолжат модернизировать имеющиеся двигатели внутреннего сгорания, однако разработка новых силовых агрегатов не планируется.

Глава Audi рассказал, что в компания сосредоточится на создании электрических двигателей и силовых агрегатах на других альтернативных источниках энергии. В течение пяти лет Audi планирует представить не менее 20 новых моделей электромобилей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе Audi и автомобилестроительная компания First Automobile Works заключили соглашение о создании совместного предприятия для производства электромобилей в Китае.

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