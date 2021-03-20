Сент-Этьен, Франция, , 08:15 — REGNUM Футбольный клуб «Монако» нанес поражение с разгромным счетом команде «Сент-Этьен» в матче 30-го тура чемпионата Франции. Об этом 20 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на поле стадиона «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этьене и закончилась победой гостей со счетом 0:4.

Голами в составе победителей отметились черногорский нападающий Стеван Йоветич (13-я минута), Орельен Чуаэми (54-я), Софьян Диоп (64-я) и сенегальский хавбек Крепин Дьятта (76-я).

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отметился в матче одной результативной передачей.

Отметим, по итогам игры в активе «Монако» 59 очков, что позволяет клубу занимать четвертое место в турнирной таблице французской Лиги 1. У «Сент-Этьена» 33 очка и 16-е место.