Миньяр, , 08:00 — REGNUM В Миньяре Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту схода снега на женщину. Об этом сообщает областное управление СКР.

Дело завели по п."в» ч.2 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). Ранее в городе пострадала 45-летняя местная жительница. Сейчас она находится в реанимации.

Основанием для возбуждения стали материалы прокурорской проверки. Сейчас устанавливается перечень ответственных должностных лиц.

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