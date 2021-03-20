Вашингтон, 20 марта, 2021, 07:55 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден ответил на предложение президента России Владимира Путина провести открытую дискуссию. Соответствующее заявление он сделал, общаясь с журналистами пула Белого дома.

Gage Skidmore Джо Байден

Напомним, что в ходе довольно сбивчивого интервью Байден сделал ряд заявлений в адрес российского лидера Владимира Путина. Так, американский президент утвердительно ответил на вопрос, считает ли он президента России «убийцей». Также он подчеркнул, что Путин обязательно «ответит» за вмешательство в американские выборы. В ответ Путин пожелал Байдену здоровья, а также предложил организовать открытую и публичную дискуссию. Сделать это Путин предложил для того, чтобы не пикироваться заочно.

Представители Белого дома ответили, что Байден уже поговорил с Путиным, и что в целом США поддерживают контакт с российским руководством. Сам Байден сперва не стал отвечать на вопросы журналистов, согласен ли он поговорить с Путиным.

Далее случился инцидент на трапе самолета — Байден несколько раз споткнулся и чуть не упал с трапа. Многие стали обсуждать состояние здоровья 46-го президента США, которому уже 78 лет.

И теперь Байден ответил, что когда-нибудь он, конечно, поговорит с Путиным.

«Уверен, что мы поговорим в какой-то момент», — сказал президент США.